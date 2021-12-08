Ник Офферман сыграет в сериале по The Last of Us

Офферман сыграет выжившего после пандемии персонажа по имени Билл, который живет в изолированном городке Линкольн вместе с партнером Френком. Его роль исполнит Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»).

Звезда сериала «Парки и зоны отдыха» Ник Офферман присоединился к актерскому составу шоу от HBO по мотивам видеоигры The Last of Us. Об этом сообщает Variety.

Ранее сообщали, что Билла сыграет Кон О’Нилл («Чернобыль»). По данным Variety, он был вынужден отказаться от съемок из‑за плотного графика.

Действие The Last of Us происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

В сериале также задействованы Педро Паскаль («Мандалорец») в роли Джоэла, Нико Паркер («Дамбо») — Сара Паркер, Белла Рэмси («Игра престолов») — Элли, Мерл Дэндридж («Служба новостей») — Марлин, Гэбриел Луна («Агенты «Щ.И.Т.») — Томми Миллер.

Первую серию шоу снял российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль», а продюсированием занялся создатель игры Нил Дракманн.