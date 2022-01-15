перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками «Госуслуг» и красть данные через QR-код 13:41
Роман Васьянов стал членом Американского общества кинооператоров 13:11
Лесли Грейс показала себя в образе Бэтгерл 12:40
Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний вакцины против COVID-19 для детей от шести лет 12:06
В России выявили 27 179 новых случаев COVID-19 11:57
stormreid/Instagram
Звезда «Эйфории» Сторм Рейд присоединилась к сериалу по игре The Last of Us. Она сыграет Райли 11:34
Семилетняя россиянка попала в топ-10 самых богатых ютьюб-блогеров по версии Forbes 10:32
Группа Brockhampton объявила о «бессрочном перерыве» после выступления на Coachella 10:08
В Ставрополье более 35 тыс. человек остались без электричества из‑за сильного ветра 9:50
Российский фигурист Марк Кондратюк стал новым чемпионом Европы 8:42
Cat Power/YouTube
Cat Power выпустила альбом каверов на Ника Кейва, Фрэнка Оушена, The Pogues и других музыкантов Вчера в 22:53
Apple зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора Вчера в 22:13
Минюст признал СМИ-иноагентами ООО «Данное сообщение»* и ООО «Номер семьдесят семь»** Вчера в 21:45
Голикова: выдача QR-кодов по антителам начнется в России после 1 февраля Вчера в 21:13
Умер режиссер картин «Дива» и «Луна в сточной канаве» Жан-Жак Бенекс Вчера в 20:43
Закон о QR-кодах отложили, против Nirvana подали новый иск и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
HBO Max показал трейлер второго сезона «Воспитанных волками» Вчера в 19:49
Студия Noesis назвала дату выхода бета-версии квеста «Тихое: История одного расследования» Вчера в 19:10
Ущерб от повреждения картины ученицы Малевича Анны Лепорской составил 250 тыс. рублей Вчера в 18:55
Komplimenter опубликовал клип на трек «Призраки прошлого» Вчера в 18:41
Отключить рекламу

Звезда «Эйфории» Сторм Рейд присоединилась к сериалу по игре The Last of Us. Она сыграет Райли

Виктория Шанина
Сегодня в 11:34

Звезда сериала «Эйфория» Сторм Рейд присоединилась к актерскому составу шоу от HBO по мотивам видеоигры The Last of Us. Об этом пишет Deadline.

Рейд сыграет девочку-сироту Райли Абель — лучшую подругу главной героини Элли. В оригинальной игре Райли, озвученная актрисой Яни Кинг, сопровождает Элли до того, как она встречает Джоэла.

Действие The Last of Us происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Помимо Рейд в сериале снимаются Педро Паскаль («Мандалорец») в роли Джоэла, Нико Паркер («Дамбо») — Сара, Белла Рэмси («Игра престолов») — Элли, Мерл Дэндридж («Служба новостей») — Марлин, Гэбриел Луна («Агенты «Щ.И.Т.») — Томми Миллер. В декабре к актерскому составу также присоединился Ник Офферман, он сыграет Билла.

Пилотную серию шоу снял российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль», а продюсированием занялся создатель игры Нил Дракманн.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Педро Паскаль
Гэбриел Луна
Томми Миллер
Кантемир Балагов
Крейг Мазин
Нил Дракманн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить