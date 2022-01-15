Звезда «Эйфории» Сторм Рейд присоединилась к сериалу по игре The Last of Us. Она сыграет Райли

Рейд сыграет девочку-сироту Райли Абель — лучшую подругу главной героини Элли. В оригинальной игре Райли, озвученная актрисой Яни Кинг, сопровождает Элли до того, как она встречает Джоэла.

Звезда сериала «Эйфория» Сторм Рейд присоединилась к актерскому составу шоу от HBO по мотивам видеоигры The Last of Us. Об этом пишет Deadline.

Действие The Last of Us происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Помимо Рейд в сериале снимаются Педро Паскаль («Мандалорец») в роли Джоэла, Нико Паркер («Дамбо») — Сара, Белла Рэмси («Игра престолов») — Элли, Мерл Дэндридж («Служба новостей») — Марлин, Гэбриел Луна («Агенты «Щ.И.Т.») — Томми Миллер. В декабре к актерскому составу также присоединился Ник Офферман, он сыграет Билла.

Пилотную серию шоу снял российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль», а продюсированием занялся создатель игры Нил Дракманн.