Премьеру сериала по игре The Last of Us отложили до 2023 года

Премьеру шоу от HBO по мотивам видеоигры The Last of Us перенесли с конца 2022 года на 2023-й. Об этом пишет Deadline со ссылкой на директора по контенту HBO Кейси Блойса.

По словам Блойса, создатели не успеют завершить работу над всеми эпизодами в этом году. Съемки все еще продолжаются в Канаде.

При этом он обнадежил, что сериал уже выглядит потрясающе. «Я видел несколько первых эпизодов, и я очень взволнован», — сказал Кейси Блойс.

Действие «The Last of Us» происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

В сериале снимаются Педро Паскаль («Мандалорец») в роли Джоэла, Нико Паркер («Дамбо») в роли Сары, Белла Рэмси («Игра престолов») в роли Элли, Мерл Дэндридж («Служба новостей») в роли Марлин, Гэбриел Луна («Агенты «Щ.И.Т.») в роли Томми Миллера.

В декабре к актерскому составу также присоединился Ник Офферман в роли Билла. Спустя месяц стало известно, что в проекте также появится звезда «Эйфории» Сторм Райд, она сыграет Райли.

Пилотную серию шоу снял российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Оператором стала Ксения Середа, которая работала с Балаговым над фильмом «Дылда», а также снимала сериалы «Хэппи-энд» и «Звоните ДиКаприо!».

Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль», а продюсированием занялся создатель игры Нил Дракманн.