Лиззо анонсировала новый альбом и поделилась клипом

Лиззо выпустила новую песню «About Damn Time» и поделилась клипом на нее. Свежий сингл попадет на альбом артистки «Special», выход которого запланирован на 15 июля.

В ролике, снятом Кристианом Бреслауэром, Лиззо убегает из помещения, где собралась группа поддержки «Stressed & Sexy» (стрессующие и сексуальные). А затем преображается в поп-диву, танцует, садится на шпагат и играет на флейте, стоя на воде в бассейне.