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Лиззо анонсировала новый альбом и поделилась клипом

Семён Гудошников
Сегодня в 13:39

Лиззо выпустила новую песню «About Damn Time» и поделилась клипом на нее. Свежий сингл попадет на альбом артистки «Special», выход которого запланирован на 15 июля.

В ролике, снятом Кристианом Бреслауэром, Лиззо убегает из помещения, где собралась группа поддержки «Stressed & Sexy» (стрессующие и сексуальные). А затем преображается в поп-диву, танцует, садится на шпагат и играет на флейте, стоя на воде в бассейне.

Предыдущий альбом Лиззо «Cuz I Love You» вышел в апреле 2019 года. После этого она впервые выступила на Coachella, а в 2020-м завоевала три «Грэмми» — за лучший альбом современной городской музыки, сольное поп-исполнение и исполнение традиционного R’n’B.

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