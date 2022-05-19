HBO Max выпустит документальный фильм о певице Лиззо

Стриминговый сервис HBO Max выпустит осенью 2022 года документальный проект о певице Лиззо. Об этом сообщил Hypebeast со ссылкой на заявление самой артистки на презентации Warner Bros. Discovery Upfront.

Фильм задокументирует «путешествие суперзвезды-первопроходца, которая стала движением, в котором отчаянно нуждался мир, просто оставаясь самой собой». Картина расскажет историю стремительного взлета Лиззо к вершинам славы.

Лента позволит поклонникам певицы увидеть ее историю через ее собственный личный взгляд. Артистка заявила, что очень взволнована тем, что сможет поделиться своими переживаниями и вновь пережить их вместе со слушателями.

«Когда я росла, я никогда не мечтала, что смогу испытать все те вещи, которые мне удалось достичь в моей жизни, и я ведь только начинаю», — призналась Лиззо.

Она пообещала, что зрители документального фильма увидят закулисье ее мирового гастрольного тура, узнают о ее неудачах и обретении счастья в любви, а также смогут посмотреть вблизи на работу Лиззо над новым альбомом.

«Вы все увидите, сколько времени, терпения, крови, пота и слез ушло на этот процесс [создания пластинки]. Требуется 10 лет, чтобы добиться „мгновенного успеха“, и надеюсь, я смогу вдохновить других молодых артистов продолжать работать», — отметила певица.

Альбом Лиззо под названием «Special» выйдет 15 июля в преддверии старта ее турне по Северной Америке. Первый концерт в рамках гастролей запланирован на 23 сентября.

Предыдущий альбом Лиззо «Cuz I Love You» вышел в апреле 2019 года. После этого она впервые выступила на Coachella, а в 2020-м завоевала три «Грэмми» — за лучший альбом современной городской музыки, сольное поп-исполнение и исполнение традиционного R’n’B.