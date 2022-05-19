перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети вышел трейлер второго сезона сериала «Убийства в одном здании» 2:06
HBO Max выпустит документальный фильм о певице Лиззо 1:43
wikimedia.org
В Индии поставят сериал о жизни Махатмы Ганди. Его сравнивают с «Короной» Netflix 0:55
Discovery+ представит документальный проект о пяти поколениях семьи Арми Хаммера 0:15
У мультсериала «Рик и Морти» появится спин-офф Вчера в 23:01
НИУ ВШЭ разработала аналог экзаменов по английскому языку IELTS и TOEFL Вчера в 22:55
Metric представили новый сингл «Doomscroller». Он войдет в их восьмой альбом «Formentera» Вчера в 22:20
Фото из соцсетей Ирины Ронжиной
Политолог Екатерина Шульман* подала в суд на Минюст из‑за признания ее иноагентом Вчера в 21:57
Магазин приложений RuStore от VK станет обязательным для предустановки на смартфоны в России Вчера в 21:39
Финальный эпизод четвертого сезона «Очень странных дел» будет дольше двух часов Вчера в 21:20
Глава Минфина США заявила о незаконности конфискации российских активов Вчера в 21:12
Hulu показал трейлер документального проекта «Взгляни на меня: XXXTentacion» Вчера в 21:02
Новая карта с утекшими данными, интервью Серебренникова и другие новости дня
Вчера в 20:56 дайджест
МВД объявило в розыск журналиста Майкла Наки. Его обвиняют в дискредитации армии Вчера в 19:59
В Мосгордуме предложили назвать место возле посольства США площадью Защитников Донбасса Вчера в 19:59
Книжный дизайн «оттепели» и разговоры о Сапгире: гид по Voznesensky Festival в «Переделкино» Вчера в 19:04
В России перестали выпускать вакцину «КовиВак». На нее нет спроса от Минздрава Вчера в 19:00
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России Вчера в 18:59
МИД России объявил о закрытии московского офиса канадской медиакомпании CBC Вчера в 18:18
Мужская и женская сборные США по футболу первыми в мире договорились о равной оплате труда Вчера в 18:02

HBO Max выпустит документальный фильм о певице Лиззо

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:43

Стриминговый сервис HBO Max выпустит осенью 2022 года документальный проект о певице Лиззо. Об этом сообщил Hypebeast со ссылкой на заявление самой артистки на презентации Warner Bros. Discovery Upfront.

Фильм задокументирует «путешествие суперзвезды-первопроходца, которая стала движением, в котором отчаянно нуждался мир, просто оставаясь самой собой». Картина расскажет историю стремительного взлета Лиззо к вершинам славы.

Лента позволит поклонникам певицы увидеть ее историю через ее собственный личный взгляд. Артистка заявила, что очень взволнована тем, что сможет поделиться своими переживаниями и вновь пережить их вместе со слушателями.

«Когда я росла, я никогда не мечтала, что смогу испытать все те вещи, которые мне удалось достичь в моей жизни, и я ведь только начинаю», — призналась Лиззо.

Она пообещала, что зрители документального фильма увидят закулисье ее мирового гастрольного тура, узнают о ее неудачах и обретении счастья в любви, а также смогут посмотреть вблизи на работу Лиззо над новым альбомом.

«Вы все увидите, сколько времени, терпения, крови, пота и слез ушло на этот процесс [создания пластинки]. Требуется 10 лет, чтобы добиться „мгновенного успеха“, и надеюсь, я смогу вдохновить других молодых артистов продолжать работать», — отметила певица.

Альбом Лиззо под названием «Special» выйдет 15 июля в преддверии старта ее турне по Северной Америке. Первый концерт в рамках гастролей запланирован на 23 сентября.

Предыдущий альбом Лиззо «Cuz I Love You» вышел в апреле 2019 года. После этого она впервые выступила на Coachella, а в 2020-м завоевала три «Грэмми» — за лучший альбом современной городской музыки, сольное поп-исполнение и исполнение традиционного R’n’B.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
опера
Богема
поп
«XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить