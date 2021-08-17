Лиззо пожаловалась на фэтфобию в соцсетях после релиза «Rumors». Ее поддержали Карди Би и фанаты

Певица Лиззо записала длинное видеообращение, в котором обвинила комментаторов в фэтфобии (стигматизации полных людей) и расизме по отношению к ней. Она заявила, что негатив в ее сторону начинает сказываться на ее состоянии.

Оскорбительные комментарии Лиззо начала получать после выхода совместного с Карди Би трека «Rumors». В самой песне артистка обращается к ненавистникам, а в одном из куплетов поет: «Зачем ты тратишь все свое время в попытках сломить женщину?»

«В те дни, когда я должна чувствовать себя самой счастливой, мне так плохо», — сказала Лиззо в прямом эфире в инстаграме, который позже удалила. Она пояснила, что речь идет не про плохие отзывы на ее музыку, а про нападки на ее внешность: «Люди говорят про меня ужасные вещи, в которых даже смысла нет. Это фэтфобия, это расизм — и это обидно».