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Лиззо пожаловалась на фэтфобию в соцсетях после релиза «Rumors». Ее поддержали Карди Би и фанаты

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:20

Певица Лиззо записала длинное видеообращение, в котором обвинила комментаторов в фэтфобии (стигматизации полных людей) и расизме по отношению к ней. Она заявила, что негатив в ее сторону начинает сказываться на ее состоянии.

Оскорбительные комментарии Лиззо начала получать после выхода совместного с Карди Би трека «Rumors». В самой песне артистка обращается к ненавистникам, а в одном из куплетов поет: «Зачем ты тратишь все свое время в попытках сломить женщину?»

«В те дни, когда я должна чувствовать себя самой счастливой, мне так плохо», — сказала Лиззо в прямом эфире в инстаграме, который позже удалила. Она пояснила, что речь идет не про плохие отзывы на ее музыку, а про нападки на ее внешность: «Люди говорят про меня ужасные вещи, в которых даже смысла нет. Это фэтфобия, это расизм — и это обидно».

Если тебе не нравится моя музыка, хорошо. Если тебе не нравится песня «Rumors», это нормально. Но многим я не нравлюсь из‑за того, как я выгляжу. Иногда мне кажется, что мир просто меня не любит. Как будто не имеет значения, сколько положительной энергии вы отдаете этому миру. Всегда найдутся люди, которые скажут о тебе плохо.
Лиззо
Певица

Певица не приемлет такого отношения к «большим черным девочкам», когда их пытаются унизить, запихнув в воображаемые «коробки». В конце обращения она пообещала перестать «проецировать их ненависть к себе» и «сосредоточиться только на положительных комментариях».

Лиззо также рассказала в тиктоке о комментаторах, называющих ее мамочкой. По ее мнению, их просто злит счастье «полной темнокожей женщины». Мамочкой во времена рабства в США называли крупных темнокожих женщин, прислуживающих белым людям. В современности это стало стереотипом: якобы темнокожие рады быть порабощенными и готовы работать на своих боссов.

«Вероятно, это говорят те же самые люди, которых бесит моя гиперсексуальность, хотя образ мамочки полностью десексуализирован. Так что какой смысл в их словах», — заявила Лиззо.

За Лиззо вступилась ее коллега Карди Би, назвав ненавистников ботаниками. «Будь вы тощими, большими, гибкими, они всегда будут пытаться переложить на вас свою неуверенность», — заявила артистка. Она также подчеркнула, что их песня в топ-10 на всех платформах, хотя некоторые пытаются доказать, что она провалилась.

В соцсетях тоже встали на защиту Лиззо, пожелав ненавистникам ее внешнего вида проблем со здоровьем.

«Если ты будешь говорить с Лиззо свысока, то, я надеюсь, ты получишь самую отвратительную и агрессивную язву из когда‑либо существовавших»
«Лиззо не ненавидит себя, и вас это сводит с ума. Поешьте стекло»
«У Лиззо есть уверенность, которую хотят многие суки. Большинство женщин, которые ее ненавидят, подпадают под традиционные стандарты красоты и все еще ненавидят себя. Поэтому они считают невероятным, когда кто‑то вне этих стандартов любит себя»
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