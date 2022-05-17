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В Петербурге перенесли спектакль с участием группы «Би-2»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:05

В Петербурге перенесли спектакль «Письма и песни», в котором участвуют музыкальные группы «Квартет И» и «Би-2». Об этом представители последней сообщили в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие должно было состояться в среду, 18 мая. Как отмечает «Би-2», спектакль был перенесен «по независящим от организатора причинам».

«Новая дата выступления станет известна в ближайшее время, все билеты будут действительны и не требуют обмена», — пишут музыканты.

В ближайшее время «Би-2» обещает ответить на вопросы, касающиеся остальных запланированных концертов группы.

28 апреля «Би-2» отказалась выступать на концерте в Омске за 15 минут до его начала. На площадке висел баннер с надписью «Zа президента».

«Персонал группы завесил баннер черным полотном. Администрация площадки попыталась убрать черное полотно, и тогда группа отказалась выступать», — рассказал тогда изданию Om1.ru местный активист Даниил Чебыкин.

Как отмечает «Медуза»*, после инцидента в Омске концерты «Би-2» в Пензе, Астрахани, Уфе и Казани также были отменены. Инициаторами этого стали местные власти.

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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