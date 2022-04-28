Концерт «Би-2» в Омске отменился за 15 минут до его начала

Концерт рок-группы «Би-2» в Омске, который был запланирован на 19.00 28 апреля, отменили за 15 минут до его начала. Об этом пишет местное издание Om1.ru.

По информации агентства, на площадке висел баннер с надписью «Zа президента».

«Персонал группы завесил баннер черным полотном. Администрация площадки попыталась убрать черное полотно, и тогда группа отказалась выступать», — сказал Om1.ru местный активист Даниил Чебыкин.

Сама группа в своем посте в соцсети «ВКонтакте» не называет причину отмены. «Би-2» считает, что эта ситуация — «продолжение нападок на группу и ее поклонников».

«В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить. Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой „Би-2“ подвергается в СМИ на протяжении последней недели», — говорится в сообщении музыкального коллектива.

Группа пообещала проконтролировать, чтобы все деньги за билеты были возвращены поклонникам.