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«Би-2» перенесли семь концертов на осень. Причины не сообщили

Семён Гудошников
Сегодня в 13:48

Группа «Би-2» перенесла семь концертов летнего тура на осень 2022 года. Об этом говорится в сообществе коллектива во «ВКонтакте».

Речь о выступлениях в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года.

Причины переносов группа не уточнила. Также неизвестно, когда пройдет отмененный ранее концерт в Петербурге, и состоится ли он вообще.

«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот, мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов», — сказано в заявлении «Би-2».

Все купленные билеты остаются действительными, но их можно и сдать. В ближайшие недели группа объявит новые даты перенесенных концертов.

28 апреля «Би-2» отказалась выступать на концерте в Омске за 15 минут до его начала. На площадке висел баннер с надписью «Zа президента».

«Персонал группы завесил баннер черным полотном. Администрация площадки попыталась убрать черное полотно, и тогда группа отказалась выступать», — пояснил изданию Om1.ru местный активист Даниил Чебыкин.

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