Fan ID можно будет оформить на «Госуслугах» с 4 июля

Fan ID, также известный как паспорт болельщика, станет доступен для оформления на «Госуслугах» с 4 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что болельщик сможет купить билет или абонемент на матч, который желает посетить, только при наличии этого документа.

Fan ID необходимо получить всем, кто будет присутствовать на стадионе в день соревнований: болельщикам, организаторам, участникам, а также представителям СМИ.

28 мая министр спорта Олег Матыцин заявил, что Fan ID может заработать в следующем сезоне Российской премьер-лиги — он стартует 15 июля. 1 июня Матыцин затруднился назвать точный срок появления перечня соревнований, на которые болельщики смогут приходить только по Fan ID.

17 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении Fan ID, закон вступил в силу. Документ позволяет купить билеты на официальные спортивные события.

В оформлении Fan ID может быть отказано. Среди оснований — данные о нарушении общественного порядка на массовом мероприятии либо информация о намерении совершить противоправные действия.

В начале февраля фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID. «Афиша Daily» рассказывала, откуда у закона так много противников и почему он может грозить пустыми трибунами.