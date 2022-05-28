перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минспорт: Fan ID может заработать в следующем сезоне Российской премьер-лиги 20:33
Паромы Петербург-Калининград планируют запустить в 2023 году 20:01
«Наследие, которое мы создали вместе»: Роман Абрамович обратился к болельщикам «Челси» 19:05
Предложение Медведева на тему иноагентов, санкции против Google и другие новости дня
18:43 дайджест
Logic/YouTube
Logic выпустил еще один сингл с предстоящего альбома. Это «Orville» с участием Blu and Exile 17:44
Еврейский музей и центр толерантности открыл новое библиотечное пространство 17:00
«Топ Ган: Мэверик» в первый день проката в США собрал 51 млн долларов 17:00
Суд наложил новый арест на счета российского офиса Google — в этот раз на 1 млрд рублей 16:12
«Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции»: Медведев — об иноагентах 15:59
Chance the Rapper/YouTube
Chance the Rapper выложил клип «A Bar About a Bar» и показал тизер совместной работы с Joey Bada$$ 14:58
Россияне лидируют среди иностранных покупателей жилья и создателей компаний в Турции 14:56
Индонезия разрешит российским туристам получать визы по прибытии 14:07
Генпрокуратура заблокировала сайт уральского журналиста Дмитрия Колезева 13:58
Кипр перестанет требовать от туристов подтверждение вакцинации и ПЦР-тест 12:59
Kiss и Talking Heads: послушайте саундтрек к первой части четвертого сезона «Очень странных дел» 12:57
Кадр из «Куджо»
Стивен Кинг написал историю ужасов про змей, которая стала «продолжением» «Куджо» 11:58
В России выявили 4556 новых случаев COVID-19 11:44
Россияне не могут вернуть деньги за подарочные карты от ушедших из России компаний 10:56
Пес Патрон получил премию на Каннском кинофестивале 9:57
NYT: США решили поставить Украине реактивные системы залпового огня 8:55

Минспорт: Fan ID может заработать в следующем сезоне Российской премьер-лиги

Денис Ламехов
Сегодня в 20:33

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о перспективах введения так называемого паспорта болельщика или Fan ID в российском футболе. Его слова передает «Коммерсант».

«Пока она [система] еще не введена, но с начала чемпионата она будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет РПЛ», — сообщил Матыцин. Чемпионат России в сезоне 2022–2023 годов стартует 15 июля.

17 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении Fan ID. Этот документ позволяет купить билеты на официальные спортивные события.

В оформлении Fan ID может быть отказано. Среди оснований — данные о нарушении общественного порядка на массовом мероприятии либо информация о намерении совершить противоправные действия. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

В начале февраля фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID. «Афиша Daily» рассказывала, откуда у закона так много противников и почему он может грозить пустыми трибунами.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Крутые яйца-2
Сиквел мексиканской анимации про боксерского петуха
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Коммерсант
Госдума
Люди
Олег Матыцин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить