Минспорт: Fan ID может заработать в следующем сезоне Российской премьер-лиги

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о перспективах введения так называемого паспорта болельщика или Fan ID в российском футболе. Его слова передает «Коммерсант».

«Пока она [система] еще не введена, но с начала чемпионата она будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет РПЛ», — сообщил Матыцин. Чемпионат России в сезоне 2022–2023 годов стартует 15 июля.

17 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении Fan ID. Этот документ позволяет купить билеты на официальные спортивные события.

В оформлении Fan ID может быть отказано. Среди оснований — данные о нарушении общественного порядка на массовом мероприятии либо информация о намерении совершить противоправные действия. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

В начале февраля фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID. «Афиша Daily» рассказывала, откуда у закона так много противников и почему он может грозить пустыми трибунами.