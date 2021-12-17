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Госдума приняла закон о Fan ID. По нему будут продавать билеты на спортивные мероприятия

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:58

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

Fan ID начнет действовать с 1 июня 2022 года. Документ необходим для идентификации участника, зрителя и других лиц, которые задействованы в проведении турнира, для обеспечения общественного порядка и безопасности. Оформить его можно будет на портале госуслуг.

Правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых нужна будет обязательная идентификация участников и болельщиков. На такие мероприятия продажа билетов будет осуществляться только при наличии действующего паспорта болельщика.

В законе также указано, на каких основаниях гражданам могут отказать в оформлении Fan ID. Среди них — данные о нарушении общественного порядка на мероприятии, в том числе за пределами России, или информация о намерении совершить противоправные деяния.

Обжаловать отказ о выдаче Fan ID или решение о приостановке его действия можно будет в суде. Нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством.

Fan ID впервые ввели во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Он стал обязательным документом для всех обладателей билетов, без которого их не пускали на стадионы. Также с помощью него иностранцы могли въехать в Россию без визы.

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