РКН потребовал удалить приложение Tor Browser из Google Play

Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

РКН ссылается на решение Саратовского районного суда. Так, «содержащаяся в Tor Browser» информация и само приложение, «позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений», признаны запрещенными к распространению в России.

7 декабря 2021 года Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт проекта Tor, если он не удалит запрещенную информацию. Тогда ведомство также ссылалось на решение Саратовского районного суда — оно было датировано 2017 годом и касалось внесения адреса https://www.torproject.org/ в реестр запрещенных сайтов.

8 декабря доступ к ресурсу был ограничен. 19 мая 2022 года апелляционный суд отменил решение о блокировке сайта Tor Project. Этого добились юристы «Роскомсвободы». Дело было передано на новое рассмотрение.