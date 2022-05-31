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РКН потребовал удалить приложение Tor Browser из Google Play

Денис Ламехов
Сегодня в 19:30

Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

РКН ссылается на решение Саратовского районного суда. Так, «содержащаяся в Tor Browser» информация и само приложение, «позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений», признаны запрещенными к распространению в России.

7 декабря 2021 года Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт проекта Tor, если он не удалит запрещенную информацию. Тогда ведомство также ссылалось на решение Саратовского районного суда — оно было датировано 2017 годом и касалось внесения адреса https://www.torproject.org/ в реестр запрещенных сайтов.

8 декабря доступ к ресурсу был ограничен. 19 мая 2022 года апелляционный суд отменил решение о блокировке сайта Tor Project. Этого добились юристы «Роскомсвободы». Дело было передано на новое рассмотрение.

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