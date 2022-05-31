перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Китая введут льготы для граждан за снижение выбросов углерода и экономию ресурсов 16:15
В парке «Зарядье» откроется выставка современных российских художников 16:11
На заводах «Боржоми» в Грузии идет забастовка. Там требуют повысить зарплаты и вернуть уволенных 15:59
Александр Авилов/Агентство «Москва»
Шульман* грозит штраф из‑за отсутствия маркировки «иноагент» в соцсетях 15:19
В екатеринбургской школе старшеклассники сделали пародию, но в соцсетях усмотрели в ней «ЛГБТ-танец» 15:07
С 1 июня в Москве на 10% повысят минимальную зарплату 14:58
Херсонская область станет полноценным субъектом России 14:25
«Коммерсант»: правительство перенесет биометрические данные клиентов банков в единую систему 13:59
yeahyeahyeahsmusic/YouTube
Yeah Yeah Yeahs сыграли живьем первую новую песню за девять лет — 1 июня она выйдет на стримингах 13:53
Российские рестораны начали отказываться от лицензионной музыки из‑за ухода западных лейблов 13:47
Основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинет пост омбудсмена по защите предпринимателей 13:10
В Москве начали продавать карты «Тройка» с российским чипом и буквой V 12:56
Верховный суд расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом 12:30
BoBurnham/YouTube
Бо Бернэм опубликовал удаленные сцены из своего спешела «Inside» 11:56
«Яндекс Еда» опровергла утечку персональных данных курьеров Обновлено в 11:19
В России выявили 3526 новых случаев COVID-19 11:13
«Газпром» остановил поставку газа в Нидерланды из‑за отказа расплачиваться в рублях 10:59
В Москве водитель такси врезался в остекление торгового центра 10:30
Частичное эмбарго на нефть и запрет госканалов: ЕС согласовал шестой пакет санкций против России 9:58
Япония стала лучшей страной по развитию туризма 9:03

Херсонская область станет полноценным субъектом России

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:25

Херсонская область в ближайшее время намерена инициировать вопрос о вхождении в состав России, чтобы регион стал полноценным субъектом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

Регион станет полноценным субъектом страны, подчеркнул он. По словам Стремоусова, когда в Херсонской области проведут референдум, как минимум 60-70% граждан проголосуют за вхождение в состав России.

11 мая Стремоусов заявил, что военно-гражданская администрация Херсонской области намерена обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России. Такое обращение должно иметь четкое юридическое обоснование, этот вопрос должен быть «тщательно выверен» юристами, отметил представитель Кремля.

27 мая стало известно, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код «+7». По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили сим-карты новых операторов. Он также заявил, что украинский телефонный код «+380» скоро «уйдет в прошлое».

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Кирилл Стремоусов
Олег Крючков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить