Херсонская область станет полноценным субъектом России

Херсонская область в ближайшее время намерена инициировать вопрос о вхождении в состав России, чтобы регион стал полноценным субъектом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

Регион станет полноценным субъектом страны, подчеркнул он. По словам Стремоусова, когда в Херсонской области проведут референдум, как минимум 60-70% граждан проголосуют за вхождение в состав России.

11 мая Стремоусов заявил, что военно-гражданская администрация Херсонской области намерена обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России. Такое обращение должно иметь четкое юридическое обоснование, этот вопрос должен быть «тщательно выверен» юристами, отметил представитель Кремля.

27 мая стало известно, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код «+7». По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили сим-карты новых операторов. Он также заявил, что украинский телефонный код «+380» скоро «уйдет в прошлое».