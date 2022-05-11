Новые власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ

Военно-гражданская администрация Херсонской области намерена обратиться в Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Об этом заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

«Город Херсон — это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», — цитирует его слова РИА «Новости».

Стремоусов отметил, что референдум, который провели в Крыму, не был воспринят мировым сообществом, поэтому в Херсонской области такая возможность не рассматривается.

По его словам, до конца года область полностью перейдет на российское законодательство, тогда же будет подготовлено обращение о вхождении в состав РФ. До конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрируют в Банк России, добавил замглавы военно-гражданской администрации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России. Такое обращение должно иметь четкое юридическое обоснование, этот вопрос должен быть «тщательно выверен» юристами, отметил представитель Кремля.

В военно-гражданской администрации Херсонской области ранее сказали, что с 1 мая регион переходит в рублевую зону. Переходный период займет до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубли и гривна. Кроме того, новые власти региона решили вернуть области герб времен Российской империи.

Российские войска вошли на юг Херсонской области 24 февраля, в первый день «военной операции». К концу февраля большая часть региона была занята армией РФ, включая Херсон. До конца апреля в области продолжала действовать украинская администрация.

25 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что вооруженные люди сменили охрану в здании Херсонского горсовета. На следующий день он сказал, что сотрудникам исполкома представили нового главу администрации Херсона. Им стал Александр Кобец, который, в свою очередь, будет подчиняться новому главе Херсонской областной администрации Владимиру Сальдо.