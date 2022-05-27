перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новым лидером ЛДПР избран Леонид Слуцкий 13:25
Post Malone/YouTube
Post Malone раскрыл треклист грядущего альбома. Среди приглашенных артистов — Doja Cat и Gunna 13:19
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код 12:43
CNBC: инвесторы Twitter подают в суд на соцсеть и Илона Маска из‑за «хаотичного» заключения сделки 12:32
Губернатор Подмосковья Воробьев: Mars и Campina продолжают работу в регионе 11:34
В России выявили 4619 новых случаев COVID-19 11:16
Raph_PH/Flickr
Лиам Галлахер выпустил третий сольный альбом «C’mon You Know» 10:58
Gucci выпустил умное кольцо. Оно умеет отслеживать пульс и качество сна 10:57
«Яндекс» не намерен переносить штаб-квартиру за пределы России 10:09
«Макдоналдс» в Подмосковье возобновит работу в середине июня 9:56
Звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер сыграет главную роль в продолжении «Настоящего детектива» 9:39
Vertical Entertainment US/YouTube
Эмма Робертс переезжает в дом, где произошло убийство, в трейлере «Abandoned» 2:57
В Аргентине обнаружили скелет птеродактиля с размахом крыльев 9 метров 2:22
Вышел тизер-трейлер сериала «Уиллоу» — продолжения одноименного фильма Рона Ховарда 1:14
Джуд Лоу сыграет в новом сериале по «Звездным войнам», который снимет Джон Уоттс 0:25
Александр Петров снимется в фильме Романа Полански «Дворец» Вчера в 23:23
Star Wars/YouTube
Disney+ выпустил тизер-трейлер сериала «Андор» Вчера в 22:37
Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер Вчера в 22:35
Блогер, известный как Иисус, пойман в Шереметьево с полукилограммом наркотиков Вчера в 22:29
Mattel выпустила первую трансгендерную Барби. Она создана по образу актрисы Лаверны Кокс Вчера в 21:39

Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код

Виктория Шанина
Сегодня в 12:43

На территории Херсонской и Запорожской областей начинает работать российский телефонный код «+7». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

«По моей информации, там уже работают новые операторы связи», — сказал Крючков.

По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже поступили в продажу сим-карты новых операторов. Он также заявил, что украинский телефонный код «+380» скоро «уйдет в прошлое».

Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в администрации Запорожской области. Корреспондент агентства также убедился, что в Херсонскую область можно дозвониться на номера с кодом «+7».

Как отмечает издание, в ходе «военной спецоперации» на Украине российская сторона взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Олег Крючков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить