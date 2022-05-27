Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код

На территории Херсонской и Запорожской областей начинает работать российский телефонный код «+7». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

«По моей информации, там уже работают новые операторы связи», — сказал Крючков.

По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже поступили в продажу сим-карты новых операторов. Он также заявил, что украинский телефонный код «+380» скоро «уйдет в прошлое».

Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в администрации Запорожской области. Корреспондент агентства также убедился, что в Херсонскую область можно дозвониться на номера с кодом «+7».

Как отмечает издание, в ходе «военной спецоперации» на Украине российская сторона взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.