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В Кремле заявили, что Путин не планирует вводить военное положение

Семён Гудошников
Сегодня в 14:26

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел очередной брифинг с журналистами. Вот главное, что он сказал.


  • Владимир Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне «военной операции» на Украине.
  • «Медузу»* исключили из кремлевского пула, поскольку она перестала иметь какую‑либо связь с Россией, у нее нет аккредитации.
  • Журналисты «Эха Москвы» удалены из чата регулярных конференц-коллов, потому что такого СМИ больше не существует, украинское УНИАН также исключено, так как «давным-давно уехало» из России, «на связь не выходит».
  • Жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России.
  • Такое обращение должно иметь четкое юридическое обоснование, этот вопрос должен быть «тщательно выверен» юристами.
  • На вопрос, согласны ли в Кремле с выводами американской разведки о том, что «спецоперация» на Украине может быть долгой, Песков призвал ориентироваться на слова Путина: «военная операция развивается по плану».
  • Переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, но «весьма вяло и нерезультативно».
  • Песков опроверг предположение бывшего советника Путина Сергея Глазьева о якобы планирующемся госперевороте в РФ.
  • На вопрос, как можно описать внутриполитическую обстановку в России, представитель Кремля ответил: «Как стабильную».
  • Кремль не располагает информацией о кибератаках на систему спутниковой связи Starlink, которые, по словам Илона Маска, совершались с территории России.
  • За последние дни именно Россия стала жертвой достаточно масштабных кибератак.
  • Россия тщательно анализирует все, что связано с действиями, которые меняют конфигурацию НАТО у границ РФ.

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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