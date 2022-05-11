В Кремле заявили, что Путин не планирует вводить военное положение

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел очередной брифинг с журналистами. Вот главное, что он сказал.

Владимир Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне «военной операции» на Украине.

«Медузу»* исключили из кремлевского пула, поскольку она перестала иметь какую‑либо связь с Россией, у нее нет аккредитации.

Журналисты «Эха Москвы» удалены из чата регулярных конференц-коллов, потому что такого СМИ больше не существует, украинское УНИАН также исключено, так как «давным-давно уехало» из России, «на связь не выходит».

Жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России.

Такое обращение должно иметь четкое юридическое обоснование, этот вопрос должен быть «тщательно выверен» юристами.

На вопрос, согласны ли в Кремле с выводами американской разведки о том, что «спецоперация» на Украине может быть долгой, Песков призвал ориентироваться на слова Путина: «военная операция развивается по плану».

Переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, но «весьма вяло и нерезультативно».

Песков опроверг предположение бывшего советника Путина Сергея Глазьева о якобы планирующемся госперевороте в РФ.

На вопрос, как можно описать внутриполитическую обстановку в России, представитель Кремля ответил: «Как стабильную».

Кремль не располагает информацией о кибератаках на систему спутниковой связи Starlink, которые, по словам Илона Маска, совершались с территории России.

За последние дни именно Россия стала жертвой достаточно масштабных кибератак.

Россия тщательно анализирует все, что связано с действиями, которые меняют конфигурацию НАТО у границ РФ.

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.