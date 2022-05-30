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Оскорбившего спортсменку тренера волейбольного «Локомотива» дисквалифицировали на два года

Денис Ламехов
Сегодня в 17:40

Главный тренер калининградского женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков, оскорбивший спортсменку кубинского происхождения Айламу Монтальво, дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение о дисквалификации Воронкова принял исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола. Генеральный секретарь организации Александр Яременко добавил: «[Нарушение] предполагает его неучастие во всех мероприятиях под эгидой ВФВ. Запретить тренеру с государственным дипломом тренировать ВФВ не можем. <…> Он может работать в иностранном клубе, может тренировать в детско-спортивной школе. Запрета на профессию как такового у него нет».

12 мая в одном из тайм-аутов матча между «Локомотивом» и командой «Уралочка» Воронков обратился к одной из своих спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Руководство команды соперников расценило это как оскорбление Монтальво, их игрока, единственной темнокожей спортсменки в составах обоих клубов.

19 мая комиссия Всероссийской федерации волейбола посчитала целесообразным дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Он был признан «виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившегося в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника».

На следующий день «Локомотив» извинился за реплику главного тренера. Об извинениях от лица Андрея Воронкова не сообщалось.

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