Оскорбившего спортсменку тренера волейбольного «Локомотива» дисквалифицировали на два года

Главный тренер калининградского женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков, оскорбивший спортсменку кубинского происхождения Айламу Монтальво, дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение о дисквалификации Воронкова принял исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола. Генеральный секретарь организации Александр Яременко добавил: «[Нарушение] предполагает его неучастие во всех мероприятиях под эгидой ВФВ. Запретить тренеру с государственным дипломом тренировать ВФВ не можем. <…> Он может работать в иностранном клубе, может тренировать в детско-спортивной школе. Запрета на профессию как такового у него нет».

12 мая в одном из тайм-аутов матча между «Локомотивом» и командой «Уралочка» Воронков обратился к одной из своих спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Руководство команды соперников расценило это как оскорбление Монтальво, их игрока, единственной темнокожей спортсменки в составах обоих клубов.

19 мая комиссия Всероссийской федерации волейбола посчитала целесообразным дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Он был признан «виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившегося в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника».

На следующий день «Локомотив» извинился за реплику главного тренера. Об извинениях от лица Андрея Воронкова не сообщалось.