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Тренера «Локомотива» дисквалифицируют на срок до двух лет за оскорбление волейболистки

Денис Ламехов
Сегодня в 20:21

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола посчитала целесообразным дисквалифицировать главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова. Сообщение появилось на официальном сайте организации.

Комиссия рекомендует отстранить тренера на срок до двух лет. Точный период и условия дисквалификации установит исполком федерации. Воронков признан «виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившегося в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника» во время финала российского волейбольного чемпионата среди женских команд.

12 мая в одном из тайм-аутов матча Воронков обратился к одной из своих спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Руководство соперников «Локомотива», команды «Уралочка», расценило это как оскорбление их игрока — кубинской волейболистки Айламы Монтальво, единственной темнокожей спортсменки в составах обоих клубов.

В заявлении федерация подчеркнула, что приносить девушке извинения Воронков и «Локомотив» принципиально отказались. 16 мая Монтальво покинула «Уралочку», но отметила, что сделала это не из‑за инцидента.

Гендиректор свердловского клуба Валентина Огиенко охарактеризовала высказывание Воронкова как «международный скандал». «Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола — 100%. Нельзя такое упускать», — добавила она.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев тоже резко отреагировал на слова тренера «Локомотива». «Тренер Воронков — расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник!» — написал он в телеграм-канале.

При этом генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова сочла, что Воронков «не имел в виду ничего плохого». «Конечно, неприятно слышать моменты, где переходят на личности. Безусловно, Воронков не имел в виду ничего плохого. Возможно, он не очень хорошо выучил имя этой девочки. Так или иначе, нужно быть более подготовленным и эмоционально устойчивым к той или иной ситуации, чтобы не попасть впросак», — процитовал ее слова Sports.ru.

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