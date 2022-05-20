Волейбольный «Локомотив» все же извинился за оскорбительную реплику главного тренера

Волейбольный клуб «Локомотив» принес извинения за инцидент с участием главного тренера женской команды Андрея Воронкова. Об этом сообщает «Интерфакс».

12 мая в одном из тайм-аутов матча между «Локомотивом» и командой «Уралочка» Воронков обратился к одной из своих спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Руководство команды соперников расценило это как оскорбление их игрока — кубинской волейболистки Айламы Монтальво, единственной темнокожей спортсменки в составах обоих клубов.

Реплика Воронкова «не преследовала цель кого‑либо унизить», заявили в «Локомотиве». В сообщении команды также указано: «Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой‑либо дискриминации».

Об этом, согласно заявлению клуба, свидетельствует в том числе то, что в составе команды «на протяжении четырех лет ее существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии».

«Заявление по ситуации <…> наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча», — заявили в «Локомотиве». Об извинениях от лица Андрея Воронкова не сообщается.

Вчера, 19 мая, комиссия Всероссийской федерации волейбола посчитала целесообразным дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Точный период и условия дисквалификации установит исполком федерации.