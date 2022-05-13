Тренера волейбольного «Локомотива» обвинили в расизме. Он использовал слово «обезьяна»

Руководство их соперников, команды «Уралочка», расценило это как оскорбление их игрока — кубинской волейболистки Аиламы Монталво, единственной темнокожей спортсменки в составах обоих клубов. «Уралочка» потребовала от Воронкова публично извиниться за свои слова, пишет Sports.ru.

12 мая во время одного из тайм-аутов матча женского чемпионата России по волейболу тренер «Локомотива» Андрей Воронков обратился к одной из своих спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

«Надеемся на здравый смысл как от Андрея Геннадьевича Воронкова, так и от нашей федерации волейбола. Там должны разобраться в происходящем. Пока мы самостоятельно процессы запускать не будем», — отметили в «Уралочке». Там ожидают, что Всероссийская федерация волейбола рассмотрит этот вопрос.

Гендиректор свердловского клуба Валентина Огиенко охарактеризовала высказывание Воронкова как «международный скандал». «Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола — 100%. Нельзя такое упускать», — добавила она.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев тоже резко отреагировал на слова тренера «Локомотива». «Тренер Воронков — расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник!» — написал он в телеграм-канале.

При этом генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова считает, что Воронков «не имел в виду ничего плохого». «Конечно, неприятно слышать моменты, где переходят на личности. Безусловно, Воронков не имел в виду ничего плохого. Возможно, он не очень хорошо выучил имя этой девочки. Так или иначе, нужно быть более подготовленным и эмоционально устойчивым к той или иной ситуации, чтобы не попасть впросак», — цитирует ее слова Sports.ru.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что эпизод с тренером «Локомотива» рассмотрит дисциплинарная комиссия. «Понимаем, конечно, что это была стрессовая ситуация, но мы с этим мириться не собираемся. „Уралочка“ подаст заявление в дисциплинарную комиссию, и эта ситуация будет рассмотрена», — отметил он.