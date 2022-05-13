перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«ВКонтакте» разрабатывает марктеплейс для NFT-токенов 15:09
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Он ждет результатов проверки на фейковые аккаунты 14:59
Прокатчик исключил из графика российских релизов фильм «Топ Ган: Мэверик» 14:43
The Black Keys выпустили одиннадцатый альбом «Dropout Boogie» 14:36
David Cannon/Getty Images
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян 14:24
Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина 13:52
Вдова Лимонова: авторы нового фильма Серебренникова не урегулировали вопросы с наследниками 13:48
Кендрик Ламар вернулся с первым за пять лет альбомом «Mr. Morale & The Big Steppers» 13:06
За два месяца автозапчасти подорожали на 30% 12:59
www.vc-lokomotiv.ru
Тренера волейбольного «Локомотива» обвинили в расизме. Он использовал слово «обезьяна» 12:44
Крупнейшие российские маркетплейсы разрешили продавать товары из списка параллельного импорта 12:28
В российских кинотеатрах покажут в прямом эфире матч «Спартак» — «Зенит» 11:20
Япония запретит экспорт 3D-принтеров в Россию 11:04
Проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile выпустил дебютную пластинку 10:03
«вДудь»/YouTube
Олег Тиньков направит в Екатеринбург и Иркутск оборудование для лечения рака на 142 млн рублей 9:01
В Испании планируют разрешить 16-летним девушкам делать аборты без согласия родителей 1:55
В Северной Корее за сутки выявили свыше 18 тыс. случаев предположительно COVID-19 1:35
Ростуризм: туроператоры должны россиянам 40 млрд рублей за отмененные туры 1:04
Более 6 млн беженцев покинули Украину во время «специальной военной операции» 0:07
Rolling Stone/YouTube
Адам Драйвер и Джон Войт снимутся в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы Вчера в 23:08

Тренера волейбольного «Локомотива» обвинили в расизме. Он использовал слово «обезьяна»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:44

12 мая во время одного из тайм-аутов матча женского чемпионата России по волейболу тренер «Локомотива» Андрей Воронков обратился к одной из своих спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Руководство их соперников, команды «Уралочка», расценило это как оскорбление их игрока — кубинской волейболистки Аиламы Монталво, единственной темнокожей спортсменки в составах обоих клубов. «Уралочка» потребовала от Воронкова публично извиниться за свои слова, пишет Sports.ru.

«Надеемся на здравый смысл как от Андрея Геннадьевича Воронкова, так и от нашей федерации волейбола. Там должны разобраться в происходящем. Пока мы самостоятельно процессы запускать не будем», — отметили в «Уралочке». Там ожидают, что Всероссийская федерация волейбола рассмотрит этот вопрос.

Гендиректор свердловского клуба Валентина Огиенко охарактеризовала высказывание Воронкова как «международный скандал». «Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола — 100%. Нельзя такое упускать», — добавила она.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев тоже резко отреагировал на слова тренера «Локомотива». «Тренер Воронков — расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник!» — написал он в телеграм-канале.

При этом генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова считает, что Воронков «не имел в виду ничего плохого». «Конечно, неприятно слышать моменты, где переходят на личности. Безусловно, Воронков не имел в виду ничего плохого. Возможно, он не очень хорошо выучил имя этой девочки. Так или иначе, нужно быть более подготовленным и эмоционально устойчивым к той или иной ситуации, чтобы не попасть впросак», — цитирует ее слова Sports.ru.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что эпизод с тренером «Локомотива» рассмотрит дисциплинарная комиссия. «Понимаем, конечно, что это была стрессовая ситуация, но мы с этим мириться не собираемся. „Уралочка“ подаст заявление в дисциплинарную комиссию, и эта ситуация будет рассмотрена», — отметил он.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
юмор
Шоу «Импровизация»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
СБОРНАЯ РОССИИ
Люди
Андрей Воронков
Дмитрий Губерниев
Любовь Соколова
Станислав Шевченко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить