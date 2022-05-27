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CNBC: инвесторы Twitter подают в суд на соцсеть и Илона Маска из‑за «хаотичного» заключения сделки

Денис Ламехов
Сегодня в 12:32

Инвесторы социальной сети Twitter подают в суд на саму платформу и Илона Маска, решившего купить ее, из‑за «хаотичного» процесса заключения сделки, пишет CNBC, не раскрывая источники.

По информации издания, владельцы акций сервиса убеждены, что Маск нарушил законы штата Калифорния (там же подан иск) и манипулировал фондовым рынком. С момента, когда предприниматель предложил Twitter цену за покупку сервиса, акции компании просели на 12%, передает CNBC.

Среди прочего инвесторы обвинили Маска в том, что он, по их мнению, купил акции сервиса, обладая инсайдерской информацией от совета директоров. Также они убеждены, что Маск нарушил закон, приостановив сделку по покупке Twitter.

По их мнению, проверка платформы на количество фейковых аккаунтов — часть сценария, согласно которому Маск мог бы получить более выгодные условия покупки или отказаться от сделки, пишет CNBC.

В конце апреля Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов. Он заявил, что хочет превратить соцсеть в площадку для «выражения свободы слова». 13 мая предприниматель приостановил сделку и заявил, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов в соцсети.

Спустя несколько дней Маск сообщил, что сделка по покупке Twitter не будет закрыта, пока сервис не докажет, что число ботов среди пользователей не превышает 5% — эта оценка принадлежит руководству платформы. По данным самого Маска, количество фейковых аккаунтов в Twitter составляет не менее 20%.

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