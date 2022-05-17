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Илон Маск не купит Twitter, пока соцсеть не докажет, что число ботов на платформе не превышает 5%

Денис Ламехов
Сегодня в 17:56

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сделка по покупке Twitter не состоится, пока соцсеть не докажет, что число ботов на платформе не превышает 5%. Его слова передает The Verge.

Оценка в 5% фейковых аккаунтов принадлежит руководству сервиса. Маск заявил, что вчера, 16 мая, гендиректор Twitter Параг Агравал отказался предоставить ему доказательства, подтверждающие точность таких измерений.

По оценке самого Маска, количество ботов в Twitter составляет не менее 20%.

В конце апреля Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов. Он заявил, что хочет превратить соцсеть в площадку для «выражения свободы слова».

13 мая предприниматель приостановил сделку и заявил, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов в соцсети.

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