The Smile представили еще один новый трек «Bodies Laughing». Он, вероятно, не вошел в «In Rainbows»

The Smile, группа сооснователей Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда, а также джазового барабанщика Тома Скиннера, вживую исполнила еще одну новую композицию «Bodies Laughing». Ролик с любительской записью выступления появился на ютьюбе.

The Smile отправились в тур по Европе после релиза дебютного альбома «A Light for Attracting Attention» — он увидел свет 13 мая. Спустя несколько дней в хорватском Загребе музыканты сыграли не вошедшую в лонгплей композицию «Friend of a Friend».

Музыкальные обозреватели «Афиши Daily» Николай Овчинников и Владимир Завьялов после выхода «A Light for Attracting Attention» так отозвались об альбоме: «Это такая пластинка Radiohead, которая должна была бы выйти вместо двух последних альбомов группы — настолько она сильна и убедительна в своей апокалиптической печали».