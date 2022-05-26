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The Smile представили еще один новый трек «Bodies Laughing». Он, вероятно, не вошел в «In Rainbows»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:55

The Smile, группа сооснователей Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда, а также джазового барабанщика Тома Скиннера, вживую исполнила еще одну новую композицию «Bodies Laughing». Ролик с любительской записью выступления появился на ютьюбе.

Музыканты представили песню на концерте в Берлине. Автор видео предположил, что этот трек не вошел в седьмой альбом Radiohead «In Rainbows», выпущенный в 2007 году. Его тезис подтверждает кадр с треклистом, составленным группой во время тестовых записей «In Rainbows» в середине 2000-х.

Там «Bodies Laughing» указана в правом столбце под шестым номером. При этом в видео Йорк заявил: «Вчера мы написали очередную песню. Попробуем ее сыграть».

The Smile отправились в тур по Европе после релиза дебютного альбома «A Light for Attracting Attention» — он увидел свет 13 мая. Спустя несколько дней в хорватском Загребе музыканты сыграли не вошедшую в лонгплей композицию «Friend of a Friend».

Музыкальные обозреватели «Афиши Daily» Николай Овчинников и Владимир Завьялов после выхода «A Light for Attracting Attention» так отозвались об альбоме: «Это такая пластинка Radiohead, которая должна была бы выйти вместо двух последних альбомов группы — настолько она сильна и убедительна в своей апокалиптической печали».

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