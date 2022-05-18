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The Smile живьем исполнили новый трек «Friend of a Friend». Он не вошел в дебютную пластинку группы

Денис Ламехов
Сегодня в 15:06

The Smile, группа сооснователей Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда, а также джазового барабанищка Тома Скиннера, вживую исполнила новую песню «Friend of a Friend». Любительская запись появилась в YouTube.

Музыканты представили композицию во время концерта в хорватском Загребе 16 мая — группа отправилась в тур по Европе после релиза дебютного альбома «A Light for Attracting Attention». Песня «Friend of a Friend» в состав лонгплея не вошла.

«Это такая пластинка Radiohead, которая должна была бы выйти вместо двух последних альбомов группы — настолько она сильна и убедительна в своей апокалиптической печали», — написали музыкальные обозреватели «Афиши Daily» Николай Овчинников и Владимир Завьялов после выхода первого полноформатника The Smile.

О том, что Йорк, Гринвуд и Скиннер создали The Smile, стало известно в мае 2021 года. Группу назвали в честь одноименного стихотворения поэта Теда Хьюза, одного из важнейших на послевоенной поэтической сцене Британии.

В конце марта «Афиша Daily» подробно рассказала о коллективе, сделав на грядущий альбом ставку как на лучший дебют 2022 года.

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