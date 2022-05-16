Семь дней слушаем новую музыку — вечером в воскресенье выбираем самую интересную, в понедельник она у вас в наушниках. В этот раз много хорошей поп-музыки на русском: от Айро до Тоси Чайкиной, плюс четыре сверхважных альбома (из которых три ничего, а четвертый — Флоренс Уэлч), плюс возвращение My Chemical Romance.

Три хороших зарубежных релиза, которые вы сможете послушать в России

Дебют группы The Smile Тома Йорка, Джонни Гринвуда и Тома Скиннера (барабанщик Sons of Kemet). Это такая пластинка Radiohead, которая должна была бы выйти вместо двух последних альбомов группы — настолько она сильна и убедительна в своей апокалиптической печали.

Новый альбом Moderat. Называется «More D4ta», потому что четвертый. Самая расфокусированная пластинка участников Modeselektor и Apparat. Здесь нет хитов уровня «Bad Kingdom», а все ритмы расплываются и размываются в сумеречном мареве. Тут бьется не бит, а тонкое сердце уставшего рейвера.

Мы совсем пропустили новый альбом нашей любимой группы Dubstar под названием «Two» (кажется, в России он есть только на Apple Music). Сару Блэквуд и Криса Уилки все знают по хиту 1995 года «Stars», но вообще у них хватало цепких вещей на стыке брит-попа и трип-хопа (то есть все, как мы любим). Вот и новый альбом примерно про то же: очень ладный, очень зрелый и страшно милый британский поп.

Два важных зарубежных альбома, чтобы послушать которые, придется постараться

Первый за пять лет диск Кендрика Ламара. Большое интроспективное полотнище на два диска. Самый даровитый (из суперпопулярных) рэпер планеты Земля прямо сейчас разбирает по кусочкам пьедестал, на который его вознесли. Песни про терапию, сомнения в себе и любовь, которая оборачивается сильной болью. Дуэт с Бет Гиббонс — лучшая и самая грустная песня весны.

Новый альбом Florence and the Machine. Что вы могли ожидать от Флоренс Уэлч (восторженно-рукозаламывательный поп, песни о женщине и мире вокруг нее, струнный и клавишный карнавал во имя красоты), то и получите.

А еще

My Chemical Romance вернулись и вернули нам наш 2005-й. Кирилл Коперник записал страшно прилипчивый нововолновый хит. Все обсуждают «Евровидение» (наши фавориты — латвийцы Citi Zēni с песней про овощи — в финал не попали, песня Kalush великолепна). Embrace воскрешают для олдов британскую сердечную лирику 2000-х. Rauf & Faik вместе с Джараховым бегут в 1980-е и приносят оттуда безупречный летний хит. Мукка записал самую сильную песню за два года — кажется, «Боли» на концертах будут подпевать не меньше, чем «Девочке с каре» и «Днями-ночами».