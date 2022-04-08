ЦБ снизит ключевую ставку до 17% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базовых пунктов — до 17% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение вступает в силу с 11 апреля.

В сообщении Центробанка отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, но при этом они перестали нарастать, «в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала».

«Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», — говорится в заявлении ЦБ.

С 28 февраля ключевая ставка находилась на рекордном уровне — 20% годовых. В ЦБ заявили, что «внешние условия для российской экономики кардинально изменились» и рост ключевой ставки сможет обеспечить «увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».