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Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:44

Центробанк России понизил ключевую ставку до 14%. Об этом сообщает ТАСС.

В ЦБ заявили, что такое решение совместно с госпрограммами льготного кредитования ограничит масштаб снижения экономической активности.

Также Банк России заявил, что годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит возрастать из‑за эффекта базы и в 2022 году составит 18–23%. По данным регулятора, в 2023 году она снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году.

С 28 февраля по 8 апреля ключевая ставка находилась на рекордном уровне — 20% годовых. Позже ее понизили до 17%.

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