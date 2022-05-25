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В военно-гражданской администрации Запорожья заявили о намерении войти в состав России

Семён Гудошников
Сегодня в 10:09

Запорожская область после полного взятия под контроль российскими войсками возьмет курс на вступление в состав РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА «Новости».

«Запорожская область — это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, что бы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», — отметил он.

Рогов добавил, население Запорожья — «абсолютно русское по ментальности», поэтому адаптация к вхождению в РФ займет всего несколько месяцев. Он отметил, что в регионе вернули герб времен Российской империи и ввели бивалютную зону — рассчитываться можно как в гривнах, так и в рублях.

По словам Рогова, сейчас российские военные держат под контролем две трети области. Областной центр, город Запорожье, находится под контролем украинских сил.

После начала российской «военной операции» Владимир Путин не раз говорил, что Россия не собирается оккупировать украинские территории. Кроме южной части Запорожской области, в данный момент под контролем российских сил находятся части Донецкой и Луганской областей, вся Херсонская область и несколько населенных пунктов Харьковской области.

В занятых городах и населенных пунктах, к примеру в Херсоне, Мелитополе и Мариуполе, назначены новые власти. В военно-гражданской администрации Херсонской области заявляли, что регион трансформируется в субъект России. Там также отмечали, что никакого референдума о создании ХНР (Херсонской народной республики) не будет.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в ДНР говорил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда. Одновременно с этим он заявлял, что статус региона определят его жители. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, будущее регионов Украины, занятых Российской армией, должно зависеть от того, как его видят местные жители.

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