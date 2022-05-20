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«Известия»: Zara может возобновить работу в России под другим брендом

Виктория Шанина
Сегодня в 15:53

Магазины испанской сети Zara могут возобновить работу в России под другим брендом, созвучным с оригинальным названием. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник на потребительском рынке.

По словам собеседника издания, компания рассматривает возможность возврата к продажам в стране через местного партнера или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

«Как и в случае с „Макдоналдсом“ и Pandora, бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской», — заявляет источник издания.

Другой собеседник «Известий» на рынке торговой недвижимости сказал, что Zara может продать российский бизнес партнеру. Однако у компании их не так много, как у того же «Макдоналдса». Если сделка состоится, ретейлеру также придется менять название.

20 апреля генеральный директор Inditex Group (владеет Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другими брендами) Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания вернется в Россию, «как только это будет возможным и позволят условия». Компания продолжает следить за развитием ситуации вокруг Украины.

21 апреля в Минпромторге сообщили, что Inditex ищет возможность вернуться на российский рынок. По словам замглавы министерства Виктора Евтухова, для открытия магазинов компаниям необходимо настроить поставки, чтобы пополнить ассортимент товаров.

О временном прекращении работы на территории России Inditex объявил в начале марта. У компании было более 500 магазинов в стране, среди наиболее известных брендов — Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

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