Владеющая брендом Zara компания Inditex приостанавливает деятельность в России

Владеющая Zara, Massimo Dutti, Oysho и другими брендами компания Inditex приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Временно остановлена работа 502 магазинов, 86 из которых принадлежат Zara. Агентство сообщает, что Inditex «не может гарантировать непрерывность операций» на территории России.

При этом общая сумма инвестиций в российский рынок не является финансово значимой для компании, учитывая, что площади под магазинами взяты в аренду, а не находятся в собственности.

«Интерфакс» сообщает, что доля российского подразделения в общем объеме операционной прибыли Inditex составляет 8,5%. В компании сообщили, что намерены создать план поддержки российских сотрудников — их около 9000.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. От поставок продукции временно отказались Microsoft и Intel. О приостановке работы магазинов объявили Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton и Chanel.

Google заморозил продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России. Поставки легковых машин и фургонов приостановила Mercedes-Benz. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны.