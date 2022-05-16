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«Радио Свобода»* оштрафовали на 18 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Юлия Онодэра
Вчера в 23:18

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода»* на 18 млн рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено, в том числе фейков о «спецоперации» России на Украине. Об этом рассказал ТАСС.

Суд рассмотрел 18 протоколов по части 2 статьи 13ю41 КоАП РФ. Ранее в суд поступили 60 протоколов, штраф по которым может достичь 240 млн рублей. 16 мая к ним добавились еще 20 протоколов — они могут привести еще к 80 млн рублей штрафа.

Кроме того, «Радио Свобода»* уже было оштрафовано на сумму в 27,8 млн рублей. Таким стало наказание по 32 аналогичным протоколам.

В начале марта РКН ограничил доступ к сайту «Радио Свобода» из‑за «систематического распространения фейков» о «военной операции» России на Украине.

Позже в суд поступили протоколы против радиостанции, в которых она обвиняется в отказе удалить неправомерный контент о спецоперации на территории Украины, в том числе о количестве погибших среди мирного населения и российских военных, а также экстремистские высказывания в адрес россиян.

*«Радио Свобода» признана Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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