«Радио Свобода»* грозит 64 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента

«Радио Свобода»* грозит штраф в размере 64 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию с сайта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 423-й мировой судебный участок Москвы.

Отмечается, что в суд поступили 16 протоколов в отношении радиостанции по части второй статьи 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта информации в случае, когда ее удаление обязательно по закону РФ).

4 марта Роскомнадзор заблокировал сайт «Радио Свобода» из‑за «систематического распространения фейков» о «военной операции» России на территории Украины.

Доступ к странице ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она позволяет блокировать ресурсы с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и с недостоверной общественно значимой информацией.

* «Радио Свобода» признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента.