перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В НАСА установили размер самого большого ядра кометы из наблюдавшихся астрономами 21:08
В Пушкинский музей вернулась картина, задержанная на финской таможне 21:03
«Новая газета» назвала имя предполагаемого нападавшего на главреда Дмитрия Муратова 21:01
Приговор редакторам Doxa, перезапуск журнала «Большой город» и другие новости дня
20:32 дайджест
Центр документального кино вновь покажет фильмы о Егоре Летове и «Гражданской обороне» 19:53
Против увольнения Константина Райкина выступила Анна Чиповская 19:43
«Радио Свобода»* грозит 64 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента 19:41
Космонавты, инженеры и ученые развеяли основные мифы о космосе в плейлисте «Звука» 19:15
Interpol показали видео на новый трек «Something Changed» 19:10
«Комсомольская правда»/YouTube
События в Буче, переговоры с Киевом и санкции: о чем Путин и Лукашенко говорили на Восточном 18:25
«БК»: одна из больших голливудских студий обсуждает возвращение в российский прокат в июле 18:14
Фильм «Любовь и голуби» Владимира Меньшова выйдет в повторный прокат 21 апреля 18:10
В СПбГУ начали разработку аналога SWIFT 18:06
Последняя битва за Хоукинс в новом трейлере «Очень странных дел» 17:52
Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Минфин опроверг данные CNN о дефолте России по госдолгу 17:07
В метро Нью-Йорка произошла стрельба. Известно о 13 пострадавших 17:03
«Ведомости»: OBI продаст свой бизнес в России 17:03
Суд приговорил редакторов Doxa к двум годам исправительных работ 17:00
Политика Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение полиции Обновлено в 16:39
Jeff J Mitchell/Getty Images
ООН: более 4,6 млн украинцев бежали в соседние страны после начала «военной операции» 16:29
Отключить рекламу

«Радио Свобода»* грозит 64 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:41

«Радио Свобода»* грозит штраф в размере 64 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию с сайта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 423-й мировой судебный участок Москвы.

Отмечается, что в суд поступили 16 протоколов в отношении радиостанции по части второй статьи 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта информации в случае, когда ее удаление обязательно по закону РФ).

4 марта Роскомнадзор заблокировал сайт «Радио Свобода» из‑за «систематического распространения фейков» о «военной операции» России на территории Украины.

Доступ к странице ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она позволяет блокировать ресурсы с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и с недостоверной общественно значимой информацией.

* «Радио Свобода» признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Минюст России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить