Кинотеатр во Владивостоке изменил названия «Бэтмена» и «Соника-2 в кино» ради нелегальных показов

Кинотеатр «Москва» во Владивостоке изменил названия «Бэтмена» и «Соника-2 в кино», чтобы показывать фильмы нелегально. На афиши на сайте города обратили внимание в соцсетях.
«Бэтмена» местные кинопрокатчики переименовали в «Летучую мышь», а «Соника-2 в кино» — в «Синего ежика-2». Также в расписании «Москвы» была «Красная панда».
На данный момент найти сеанс на «Синего ежика-2» в «Москве» уже не получится.
После 24 февраля многие зарубежные компании заявили о приостановке работы в России, в частности киностудии Universal, Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount. Позже к бойкоту присоединились Lionsgate и A24.
Владельцы кинотеатров спрогнозировали закрытие половины кинозалов в РФ в ближайшие два месяца