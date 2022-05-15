Кинотеатр во Владивостоке изменил названия «Бэтмена» и «Соника-2 в кино» ради нелегальных показов

Кинотеатр «Москва» во Владивостоке изменил названия «Бэтмена» и «Соника-2 в кино», чтобы показывать фильмы нелегально. На афиши на сайте города обратили внимание в соцсетях.

«Бэтмена» местные кинопрокатчики переименовали в «Летучую мышь», а «Соника-2 в кино» — в «Синего ежика-2». Также в расписании «Москвы» была «Красная панда».