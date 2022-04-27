Владельцы кинотеатров спрогнозировали закрытие половины кинозалов в РФ в ближайшие два месяца

События февраля и марта 2022 года драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката. Падение показателей марта 2022-го к аналогичному месяцу прошлого года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019-го — 54% и 59% соответственно. Об этом заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров.

Там отметили, что к 18 марта 2022-го продолжали работать 3633 кинозала из 5709, которые были зарегистрированы в России к началу года. Критический недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца приведет к падению выручки кинотеатров более чем на 80% и к закрытию минимум 50% кинозалов, предупреждают в ассоциации.

Сейчас российские продюсеры и кинопроизводители впервые могут работать на рынке с полным отсутствием конкуренции. Но заместить фильмы, резко ушедшие из проката, в краткосрочной перспективе не получится, подчеркнули там.

Дистрибьютеры и продюсеры ведут работу по привлечению дополнительного контента, в том числе студий из Азии, Латинской и Южной Америки, выпуская в прокат классические картины. Однако даже успешные примеры показа индийского, корейского или классического отечественного кино остаются нишевыми и не способны вернуть массового зрителя, говорят в ассоциации.

«Остановка работы кинотеатров автоматически приведет к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли, поскольку именно кинотеатры являются гарантом создания качественного, большого, идейного кино. Надо понимать, что киноотрасль сегодня — это 55 тыс. рабочих мест. <…>

К сожалению, мы также понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае, к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд рублей из бюджета Российской Федерации», — говорится в сообщении.