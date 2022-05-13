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Вдова Лимонова: авторы нового фильма Серебренникова не урегулировали вопросы с наследниками

Семён Гудошников
Сегодня в 13:48

У вдовы Эдуарда Лимонова Екатерины Волковой возникли вопросы к авторам нового фильма Кирилла Серебренникова. В разговоре с «Московским комсомольцем» она заявила, что создатели байопика о Лимонове не урегулировали все вопросы с наследниками.

По словам Волковой, в дело вмешаются американские юристы. Она также выразила сомнения в прокате картины в России.

Недавно в интервью Variety Серебренников рассказал, что уже отснял в России половину картины о Лимонове. Вторую половину, затрагивающую нью-йоркский период жизни Эдуарда, планируется снять летом в одной из европейских студий.

Первые кадры незавершенной картины «Limonov, the Ballad of Eddie» («Лимонов, баллада об Эдичке») Серебренников представит на Каннском кинофестивале, где пройдет премьера его нового фильма «Жена Чайковского». В этом году на смотре не будет российских делегаций и журналистов из‑за «военной операции» на Украине, а единственной картиной режиссера из РФ в конкурсе станет фильм Серебренникова.

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