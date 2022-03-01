Каннский кинофестиваль не будет принимать делегацию из России

Каннский международный кинофестиваль отказался принимать официальную делегацию из России из‑за военных действий на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС.

«Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа», — сказали в пресс-службе смотра.

Организаторы кинофестиваля отметили, что их «мысли сейчас обращены к украинским кинематографистам и их семьям».

Фестиваль в Каннах пройдет с 17 по 28 мая. Киносмотр пройдет в 75-й раз. Прошлый фестиваль состоялся в июле 2021 года, жюри возглавлял американский режиссер Спайк Ли. Главную награду присудили франко-бельгийскому фильму «Титан» Жюлии Дюкурно.