Кирилл Серебренников снимет байопик про Эдуарда Лимонова. Главную роль исполнит Бен Уишоу

Кирилл Серебренников экранизирует биографический роман Эмманюэля Каррера «Лимонов» — о жизни русского писателя и поэта Эдуарда Лимонова. Об этом режиссер рассказал в интервью Variety.

Первые кадры незавершенной картины «Limonov, the Ballad of Eddie» («Лимонов, баллада об Эдичке») Серебренников представит на Каннском кинофестивале, где пройдет премьера его нового фильма «Жена Чайковского». Главные роли в экранизации романа Лимонова исполнят Бен Уишоу (фильм «Парфюмер: История одного убийцы», сериал «Пустая корона») и Виктория Мирошниченко («Дылда»).

Серебренников отметил, что половину фильма уже удалось отснять в России. Это кадры, посвященные началу жизни Эдуарда и последней части его жизненного периода, который затронет фильм, примерно до 2004 года.

Отснять нью-йоркскую часть «Лимонова» планируется за шесть недель в еще не названной европейской студии начиная с июня или июля. Итальянские продюсеры Марио Джанани и Лоренцо Гангаросса ожидают, что картину представят на фестивалях весной 2023 года. Они также назвали «Лимонова» самым высокобюджетным фильмом Серебренникова. На его производство планируют потратить 10,5 млн долларов.

Сценарий для картины написали Павел Павликовский, Бен Хопкинс и сам Серебренников. По словам режиссера, он прочитал оригинальную книгу Каррера поздно — уже после того, как получил черновик сценария от Павликовского и Хопкинса.

«Для меня это произведение — часть моей жизни. Я вырос на юге России в то время, когда началась перестройка, которая потом трансформировалась во что‑то другое, более-менее современную Россию. Лимонов в то время был одной из фигур, ставших настоящей ценностью для молодого поколения. Он был чем‑то вроде авангардной рок-звезды. Конечно, всем молодым людям, которые не хотели быть частью истеблишмента или работать на „систему“ (а обычно молодежь любит быть против), для них Лимонов дал хороший пример того, как это делать», — сказал Серебренников.