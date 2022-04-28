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В военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что не планируют референдум

Семён Гудошников
Сегодня в 10:37

Возвращение Херсонской области, занятой российскими военными, обратно под контроль Украины исключено, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — цитирует его слова РИА «Новости».

Стремоусов отметил, что сейчас в регионе «референдумов никаких не планируется». По его словам, «фейки о создании Херсонской народной республики» вбрасывают «украинские пропагандисты», чтобы «запугать мирное население».

С 1 мая, говорит Стремоусов, Херсонская область переходит в рублевую зону. Переходный период займет до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубли и гривна.

Российские войска вошли на юг Херсонской области 24 февраля, в первый день «военной операции». К концу февраля большая часть региона была занята армией РФ, включая Херсон. До конца апреля в области продолжала действовать украинская администрация.

25 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что вооруженные люди сменили охрану в здании Херсонского горсовета. На следующий день он сказал, что сотрудникам исполкома представили нового «главу администрации Херсона». Им стал Александр Кобец, который, в свою очередь, будет подчиняться новому «главе Херсонской областной администрации» Владимиру Сальдо.

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