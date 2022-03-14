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Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить публикации Невзорова на экстремизм

Семён Гудошников
Сегодня в 14:41

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикации журналиста Александра Невзорова на присутствие в них экстремистского содержания, «направленного против спецоперации на Украине». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на письмо.

По мнению депутата, последние несколько недель Невзоров публиковал в социальных сетях, в том числе на ютьюб-канале, «фейковые материалы с экстремистским содержанием», направленные против «военной операции» на Украине.

Хамзаев считает, что этими публикациями Невзоров пытается «угодить западному истеблишменту» и «спасти свои визы». «Та деятельность, которую он сегодня ведет, — это информационный терроризм, экстремистская деятельность. С ним надо качественно разбираться в рамках закона», — заявил депутат.

4 марта Владимир Путин подписал закон о «фейках о Вооруженных силах России». Согласно нему, за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ положен штраф до 1,5 млн рублей или до 3 лет лишения свободы. Если фейк распространен с использованием служебного положения или группой лиц, то срок — до 10 лет. Если нарушение повлекло тяжкие последствия — до 15 лет.

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