СК возбудил на Александра Невзорова уголовное дело по статье о «фейках» про российских военных

Следственный комитет возбудил против журналиста Александра Невзорова уголовное дело по новой статье о «фейках» про вооруженные силы России. Об этом говорится на сайте СК.

По данным следствия, 9 марта Невзоров на своей странице в инстаграме* и на канале в ютьюбе опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

В СК заявили, что публикации сопровождались «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан». Источниками изображений, утверждают в ведомстве, выступили украинские СМИ, а Минобороны объявило, что они ложны.

СК ищет журналиста, чтобы провести с ним следственные и процессуальные действия.

4 марта Владимир Путин подписал закон о «фейках о Вооруженных силах России». Согласно ему, за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ положен штраф до 1,5 млн рублей или до трех лет лишения свободы. Если фейк распространен с использованием служебного положения или группой лиц, то срок — до 10 лет. Если нарушение повлекло тяжкие последствия — до 15 лет.

22 марта Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который распространяет такое же наказание и на «дезинформацию» о работе любых государственных органов России за рубежом.

14 марта Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев попросил Генпрокуратуру проверить публикации Невзорова на присутствие в них экстремистского содержания, «направленного против спецоперации на Украине». По мнению депутата, этими публикациями Невзоров пытается «угодить западному истеблишменту» и «спасти свои визы».

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, работа соцсети запрещена в РФ.