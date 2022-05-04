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Суд потребовал восстановить отчисленных за лайки студенток школы «Останкино»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:54

Отчисленные из школы «Останкино» за лайки студентки Алина Темирчиева и Алиса Тимченко добились восстановления в вузе через суд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката девушек Марата Аманлиева.

По словам защитника, Таганский районный суд признал отчисление Алины и Алисы незаконным. В октябре прошлого года девушки не смогли продолжить обучение в «Останкино» из‑за лайка под комментарием с критикой руководства учреждения.

Теперь Темирчиева и Тимченко смогут вернуться к занятиям. В ходе суда они настаивали на восстановлении своего статуса обучающихся в Высшей школе кино и телевидения. «Мы довольны решением суда», — добавил Аманлиев.

Ранее Алина Темирчиева выпустила расследование о руководстве «Останкино». В нем она поговорила с бывшими студентами и сотрудниками «нового» и «старого» МИТРО.

Этим расследованием девушка занялась после отчисления из Высшей школы. Ее, как и Тимченко, и еще четверых студентов, отчислили после того, как они лайкнули пост, в котором администрацию учреждения упрекнули в решении перенести занятия, а не провести их дистанционно из‑за нерабочих дней в Москве. При этом студенты должны были в полной мере оплатить обучение за месяц без перерасчета.

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