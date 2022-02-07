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Бывшая студентка школы «Останкино», которую отчислили за лайк, выпустила расследование о руководстве

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:46

Алина Темирчиева, отчисленная за лайк из Высшей школы «Останкино», выпустила собственное расследование о руководстве учреждения. Она поговорила с бывшими студентами и сотрудниками «нового» и «старого» МИТРО.

На создание фильма у Темирчиевой ушло три месяца. За это время она собрала материал и выяснила, кем приходятся руководители школы «Останкино» и на каких «приближенных» ее регистрировали после того, как Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» лишили аккредитации.

По ее информации, в школе «Останкино» продолжают регулярно задерживать зарплаты работникам и угрожать при увольнении. А студентам, которым удалось засудить МИТРО в 2017 году, по-прежнему не вернули деньги за обучение.

Большая часть расследования посвящена Александру Филиппову, основателю МИТРО, который также связан со школой «Останкино».

В октябре 2021 года группу студентов отчислили за комментарий под постом Высшей школы «Останкино», в котором администрацию учреждения упрекнули в решении перенести занятия, а не провести их дистанционно из‑за нерабочих дней в Москве. При этом студенты должны были в полной мере оплатить обучение за месяц без перерасчета.

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