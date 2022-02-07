Бывшая студентка школы «Останкино», которую отчислили за лайк, выпустила расследование о руководстве

Алина Темирчиева, отчисленная за лайк из Высшей школы «Останкино», выпустила собственное расследование о руководстве учреждения. Она поговорила с бывшими студентами и сотрудниками «нового» и «старого» МИТРО.

На создание фильма у Темирчиевой ушло три месяца. За это время она собрала материал и выяснила, кем приходятся руководители школы «Останкино» и на каких «приближенных» ее регистрировали после того, как Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» лишили аккредитации.