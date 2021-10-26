Шестерых студентов исключили из Высшей школы «Останкино» из‑за лайка в инстаграме

Шестерых студентов отчислили из Высшей школы «Останкино» из‑за лайка под комментарием с критикой руководства учреждения в инстаграме. Об этом рассказала студентка Алиса Тимченко.

«Мне сказали, что учредитель позвонил и предупредил, чтобы этих людей отчислили и больше не пускали. С руководством, учебной частью и директором мне не дали поговорить», — отметила Тимченко.

Девушка рассказала, что лайкнула комментарий под постом Высшей школы «Останкино», в котором администрацию учреждения упрекнули в решении перенести занятия, а не провести их дистанционно. При этом студенты должны были в полной мере оплатить обучение за месяц без перерасчета.

Тимченко уточнила, что платит 22 тыс. рублей в месяц за 12 занятий, но из них проводят только 9-10.