Шестерых студентов исключили из Высшей школы «Останкино» из‑за лайка в инстаграме

Шестерых студентов отчислили из Высшей школы «Останкино» из‑за лайка под комментарием с критикой руководства учреждения в инстаграме. Об этом рассказала студентка Алиса Тимченко.
«Мне сказали, что учредитель позвонил и предупредил, чтобы этих людей отчислили и больше не пускали. С руководством, учебной частью и директором мне не дали поговорить», — отметила Тимченко.
Девушка рассказала, что лайкнула комментарий под постом Высшей школы «Останкино», в котором администрацию учреждения упрекнули в решении перенести занятия, а не провести их дистанционно. При этом студенты должны были в полной мере оплатить обучение за месяц без перерасчета.
Тимченко уточнила, что платит 22 тыс. рублей в месяц за 12 занятий, но из них проводят только 9-10.
По словам студентки, она узнала об отчислении, получив сообщение от инстаграм-аккаунта Высшей школы «Останкино». Затем девушка обнаружила, что ее пропуск заблокирован.
«Не позвонили, не написали, не вызвали на встречу, а просто отписались в директ. Ни причины, ни объяснений, ни конструктивного диалога, одна ирония, хамство, многоточия, а в конце блокировка», — добавила Тимченко.
Руководитель мастерской факультета режиссуры МИТРО и Высших режиссерских курсов Высшей школы «Останкино» Дмитрий Астрахан заявил, что не в курсе подробностей инцидента, и назвал произошедшее нелепым недоразумением.
«Вряд ли кого‑то могут отчислить, платный вуз, думаю, сейчас разберутся. Резко нельзя никого отчислять, надо разбираться, было ли [основание]. Нужен официальный приказ», — отметил он.