Россия в ближайшие полтора-два года будет находиться в «очень сложной ситуации». Об этом на заседании Совета законодателей в Петербурге заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РБК.

Он пояснил, что, по предварительным прогнозам, падение экономики по итогам 2022 года составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%. Инфляция по базовому прогнозу в этом году достигнет 20,7%, в следующем — более 6%, отметил Кудрин.

По мнению главы Счетной палаты, нынешний кризис будет более тяжелым, чем кризис 2009 года или пандемийный. Правительство принимает антикризисные меры, и предварительная оценка дополнительных расходов составит более 4 трлн рублей, добавил он.

В середине апреля Кудрин прогнозировал меньшую годовую инфляцию — 17–20%. Минфин и Минэкономразвития ожидают падения ВВП в 2022 году более чем на 10%. Вице-премьер Андрей Белоусов пару недель назад говорил, что российская промышленность и торговля уже снизились на 11%, а другие сектора экономики упали на 9–10%.