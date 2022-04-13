перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ФК «Спартак» обновил логотип по просьбе болельщиков 13:24
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тыс. рублей по делу о нарушении авторских прав 13:21
Власти выплатят российским авиакомпаниям субсидии на 110 млрд рублей 12:39
government.ru
Белоусов: российская экономика снизилась на 11% в промышленности и торговле 12:08
В России выявили 11 754 новых случая COVID-19 11:39
«Коммерсант»: иностранные магазины отказываются обслуживать карты UnionPay, выпущенные в РФ 11:06
Warner Bros. показала первые 10 минут «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли 10:35
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Мобильное приложение Сбербанка удалили из Google Play 10:11
«Афиша» разыгрывает сертификаты на покупку билетов 9:40
Борис Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время карантина 9:38
Россия готова продавать дружественным странам нефть в любом диапазоне цен 8:55
Hulu показал трейлер экранизации романа Салли Руни «Разговоры с друзьями» 2:46
Variety/YouTube
Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне для Apple TV+ 2:21
Умер актер Гилберт Готтфрид. Он озвучивал попугая Яго в «Аладдине» и снимался в «Трудном ребенке» 1:39
Дэвид Линч представит на Каннском фестивале новую киноработу 1:05
Новый президент Чили переехал в гетто, чтобы улучшить там условия жизни 0:14
Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из совета директоров Вчера в 22:50
Jan Rosolino/Unsplash
Авиастроительная компания Airbus призвала Запад не вводить эмбарго на российский титан Вчера в 22:30
Суд освободил осужденного за госизмену физика Ковалева по состоянию здоровья Вчера в 22:12
Беларусь ограничила вывоз соли и сахара, муки и макаронных изделий Вчера в 21:35
Отключить рекламу

Белоусов: российская экономика снизилась на 11% в промышленности и торговле

Семён Гудошников
Сегодня в 12:08

Снижение объема производств в российской промышленности и торговле составило 11%, в других секторах — 9–10%. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил вице-премьер Андрей Белоусов, пишет РБК.

По словам Белоусова, Запад пытается максимально изолировать Россию от мировой экономики, запустив процессы ее деградации и распада. «По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец (финансового, торгового, транспортного и гуманитарного)», — сказал он.

Однако, считает вице-премьер, полностью создать такую блокаду не получится. «Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», — отмечает он.

После начала российской «военной операции» на Украине западные страны ввели против РФ жесткие санкции. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, более 600 зарубежных компаний приостановили работу в России.

В результате ВВП России в 2022 году значительно снизится, считают эксперты. 10 марта российские аналитики, опрошенные Центробанком, прогнозировали падение этого показателя на 8%. По мнению Всемирного банка, оно составит 11,2%. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что, по официальному прогнозу Минфина и Минэкономразвития, ВВП снизится более чем на 10%.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Совет Федерации
Банк России
Visa
Всемирный Банк
Счетная палата
Минэкономразвития
Люди
Андрей Белоусов
Алексей Кудрин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить