Белоусов: российская экономика снизилась на 11% в промышленности и торговле

Снижение объема производств в российской промышленности и торговле составило 11%, в других секторах — 9–10%. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил вице-премьер Андрей Белоусов, пишет РБК.

По словам Белоусова, Запад пытается максимально изолировать Россию от мировой экономики, запустив процессы ее деградации и распада. «По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец (финансового, торгового, транспортного и гуманитарного)», — сказал он.

Однако, считает вице-премьер, полностью создать такую блокаду не получится. «Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», — отмечает он.

После начала российской «военной операции» на Украине западные страны ввели против РФ жесткие санкции. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, более 600 зарубежных компаний приостановили работу в России.

В результате ВВП России в 2022 году значительно снизится, считают эксперты. 10 марта российские аналитики, опрошенные Центробанком, прогнозировали падение этого показателя на 8%. По мнению Всемирного банка, оно составит 11,2%. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что, по официальному прогнозу Минфина и Минэкономразвития, ВВП снизится более чем на 10%.