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Кудрин: снижение ВВП России, по официальному прогнозу, превысит 10%

Денис Ламехов
Сегодня в 13:58

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал об официальном прогнозе по уровню ВВП России в 2022 году. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение. <…> Есть и другие оценки экспертов. Есть разные оценки, снижение от 8 до 10%», — сообщил Кудрин.

Объем российской экономики в 2021 году составил 131 млрд рублей — ВВП увеличился на рекордные для последних лет 4,7%. В сентябре Министерство экономического развития ожидало роста экономики страны в текущем году на 3%.

10 марта первый после введения жестких санкций опрос Центробанка России выявил, что в 2022 году российские аналитики ждут снижения ВВП на 8%. У Всемирного банка более пессимистичная оценка — снижение на 11,2%.

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