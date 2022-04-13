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Кудрин: инфляция в России по итогам года может составить от 17 до 20%

Семён Гудошников
Сегодня в 14:10

Инфляция в России по итогам 2022 года может составить от 17 до 20%. Об этом во время выступления в Совете Федерации заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

По словам Кудрина, страна перешла «к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким».

Руководитель ведомства считает, что если западные санкции сохранятся на том же уровне, то экономика России сможет перестроиться за два года. Он надеется, что западные компании смогут беспрепятственно вернуться на российский рынок в будущем.

Говоря о заморозке золотовалютных резервов Центробанка, Кудрин заявил, что это крайняя и непредвиденная мера, Россия должна высказать свое несогласие с ней.

«Золотовалютные резервы — необходимый институт любого государства, особенно с таким сильным платежным балансом, как у нас. Соответственно размещаться они могут только вне Российской Федерации. Конечно, арест таких золотовалютных резервов — это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, я думаю, и нужно делать», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее во время выступления в Совете Федерации вице-премьер Андрей Белоусов сказал, что российская экономика снизилась в промышленности и торговле на 11%, в других отраслях — на 9–10%. Он также пообещал, что российские авиакомпании получат субсидии в размере 110 млрд рублей.

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