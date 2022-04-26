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Участницу Pussy Riot Марию Алехину объявили в розыск

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:07

МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину, которой ранее заменили ограничение свободы на реальный срок в колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Карточка с ее именем появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Отмечается, что Алехину разыскивают по статье Уголовного кодекса. Другие подробности пока неизвестны.

5 апреля столичное управление ФСИН подало ходатайство о замене срока девушке по «санитарному делу» с условного на реальный из‑за систематических нарушений. 9 апреля Алехина срезала с ноги свой браслет слежения. О своем поступке она сразу же проинформировала инспектора.

21 апреля Пресненский суд Москвы заочно заменил участнице Pussy Riot ограничение свободы на реальный срок. Сама девушка на заседание не явилась. Она должна провести под стражей неотбытую часть наказания по «санитарному делу» — 21 день.

Алехина проходит виновной по части четвертой статьи 33 и части первой статьи 236 УК. Ее обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей. 10 сентября 2021 года участницу Pussy Riot приговорили к году ограничения свободы.

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