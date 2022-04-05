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ФСИН попросила заменить срок Марии Алехиной с условного на реальный

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:53

Столичное управление ФСИН подало в Пресненский суд Москвы ходатайство о замене наказания по «санитарному делу» участнице Pussy Riot Марии Алехиной с ограничения свободы на реальный срок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд не уточняет, в связи с чем ведомство обратилось с таким ходатайством. Адвокат Алехиной Даниил Берман отметил, что ему также неизвестны основания, по которым УФСИН обратилось в суд.

10 сентября 2021 год Алехину признали виновной по части четвертой статьи 33 и части первой статьи 236 УК. Ее обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей. Участницу Pussy Riot приговорили к году ограничения свободы.

8 февраля девушку арестовали на 15 суток по обвинению в публичной демонстрации нацистской символики в интернете. По данным ТАСС, в 2015 году она выложила фотографию девушек в длинных одеждах и текст «на индийском языке» с индуистскими символами-свастиками.

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